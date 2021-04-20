Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бэкхем раскритиковал идею создания Европейской супер-лиги

По мнению Бэкхема, футбол в опасности. О создании Европейской супер-лиги объявили 12 европейских топ-клубов из Англии, Испании и Италии, среди которых есть и бывшие клубы Бэкхема — Риал, Манчестер-Юнайтед и Милан.
2021-04-20T12:36:57+03:00
2021-04-20T12:36:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2824926-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:36, 20 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ ФСБ РФ: Двое граждан Белоруссии задержаны в России за попытку госпереворота и убийства президента республики Александра Лукашенко В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске, сообщил Центр общественных связей ФСБ…