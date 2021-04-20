Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бэкхем раскритиковал идею создания Европейской супер-лиги

По мнению Бэкхема, футбол в опасности. О создании Европейской супер-лиги объявили 12 европейских топ-клубов из Англии, Испании и Италии, среди которых есть и бывшие клубы Бэкхема — Риал, Манчестер-Юнайтед и Милан.