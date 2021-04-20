Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о том, что Россия начала строительство первого модуля национальной орбитальной станции. Работы планируются завершить к 2025 году. Изначально модуль предназначался для МКС, но Россия намерена выйти из проекта 2025-го года, — напоминает «Коммерсантъ».



