Group IВ: Масштабная атака готовится на пользователей Facebook–мессенджера в 84 странах мира, включая Россию

Масштабная атака готовится на пользователей Facebook –мессенджера в 84 странах мира, включая Россию, — рассказали Коммерсанту в компании Group IВ, — она занимается кибер-безопасностью.

По словам экспертов, мошенники предлагают пользователям скачать Facebook мессенджер с новыми функциями, например, не существующую Gold-версию, чтобы получить доступ к аккаунтам.