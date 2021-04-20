Гусев: Иск РКН к МК связан с признанием недействительным свидетельства о регистрации МК-Красноярск

Иск Роскомнадзора к «Московскому комсомольцу» связан с признанием недействительным свидетельства о регистрации МК-Красноярск – разъяснил РБК главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Он уточнил, что по закону у издания отзывается регистрация, если оно не выходит в течение года. Гусев подчеркнул, что к «Московскому комсомольцу» иск не имеет никакого отношения.

