Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер сегодня побывал в российском МИДе

Как сообщает ТАСС, дипломат провел в здании на Смоленской площади полтора часа. Сам Эдерер говорит, что по работе должен периодически встречаться со своими российскими коллегами.
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Как сообщает ТАСС, дипломат провел в здании на Смоленской площади полтора часа. Сам Эдерер говорит, что по работе должен периодически встречаться со своими российскими коллегами.
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