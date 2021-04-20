Московская полиция называет незаконными предстоящую акцию в Москве в поддержку политика Алексея Навального

Ранее МВД призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных мероприятиях. Об ответственности предупредила и генеральная прокуратура.
2021-04-20T12:32:20+03:00
2021-04-20T12:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 20 апреля 2021
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