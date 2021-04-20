Российские власти объявили о минимальном количестве зараженных коронавирусом за сутки с конца сентября

Смертность при этом остаётся на то же уровне.

8 164 новых случая заболевания зарегистрировали за день по стране. Такие данные сегодня приводит оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. По его сводкам, количество заражений за сутки находится на уровне восьми-девяти тысяч с середины марта. В то же время, показатель постепенно снижается, и этим утром он снизился до уровня, на котором он не был с 28-ого сентября.

Больше всего заболевших в Москве. Там же зафиксирован и самый заметный спад. Если в субботу заражений было более двух тысяч восьмисот, то сегодня это чуть меньше двух тысяч. В Петербурге, который в списке регионов идёт следующим, выявили 687 новых случаев.

Умерли от коронавируса 379 человек за день. Получается, что по данным оперативного штаба всего жертвами эпидемии в России стали уже сто шесть тысяч человек.



Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в Сибири и на северо-западе России выявили новые мутации коронавируса.В то же время она отметила, что это не повлияет на эпидемиологическую ситуацию.