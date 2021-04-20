Россия ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря

Это следует из международного извещения для пилотов. Эти районы объявлены опасными для воздушных судов, — отмечается в документе. Ограничения будут действовать с 20 по 24-е апреля.

Как напоминает Интерфакс, ранее было объявлено, что с 24 апреля по 31-е октября запрещен проход через российские территориальные воды для иностранных военных кораблей и других судов в ряде районов Черного моря. Это касается акватории вдоль южного берега Крыма, района у берегов Керченского полуострова и морском участке западнее Крыма.

В МИДе подчеркивают, что в Керченском проливе не вводились ограничения для торгового судоходства.