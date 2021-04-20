Лечащим врачам не удалось попасть к Алексею Навальному, несмотря на прежние договоренности, — рассказал «Эху Москвы» один из врачей Ярослав Ашихмин. При этом он добавил, что есть надежда попасть сегодня на прием к начальнику колонии, куда перевели политика.