Лечащим врачам не удалось попасть к Алексею Навальному, несмотря на прежние договоренности, — рассказал «Эху Москвы» один из врачей Ярослав Ашихмин. При этом он добавил, что есть надежда попасть сегодня на прием к начальнику колонии, куда перевели политика.
2021-04-20T12:02:19+03:00
2021-04-20T12:15:20+03:00
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Эксклюзив Эха 12:02, 20 апреля 2021
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