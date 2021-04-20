Власти Италии рассчитывают летом снять действующие ограничения на въезд иностранных туристов, — сообщил посол в России Паскуале Терраччано. Сейчас в Италии действует строгий карантин. Введен запрет на сводное передвижение, в том числе, внутри областей. Закрыты бары, рестораны, музеи и театры.