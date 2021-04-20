Колумбия вручила ноту протеста российскому послу из-за нарушения воздушного пространства страны

Дипломата Николая Тавдумадзе вызвали в ведомство и проинформировали, что страна ожидает оперативного ответа от российского МИДа с гарантией того, что аналогичные инциденты больше не повторятся, отмечает глава колумбийского МИД Клаудия Блум. Факт вызова к министру Тавдумадзе подтвердил агентству ТАСС.

Ранее представители ВВС латиноамериканской страны сообщили, что российский самолет ИЛ-96 летел из Москвы. Он имел разрешение на пролет над страной, однако координаты входа в зону фактически отличались от заявленных. Военные были вынуждены поднять в небо свои истребители для сопровождения российского борта.

Министерство иностранных дел Боготы также сообщило, что это уже не первый случай нарушения условий, определённых в разрешениях на пролет над Колумбией По данным военных, за последние 8 лет это уже минимум пятый инцидент.

Российские власти неоднократно отмечали, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами.

Официальных комментариев по этому факту пока не последовало.