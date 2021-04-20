Верховный суд России смягчил меру пресечения на подписку о невыезде Михаилу Меню

Верховный суд России смягчил меру пресечения на подписку о невыезде бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, — сообщили Интерфаксу в суде. Напомним, — Меня обвиняют в растрате 700 миллионов рублей.
2021-04-20T11:34:37+03:00
2021-04-20T11:47:12+03:00
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11:34, 20 апреля 2021
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