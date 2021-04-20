Врачи Навального рассчитывают сегодня днем встретиться с начальником колонии во Владимире, куда перевели политика

Врачи Алексея Навального рассчитывают сегодня днем встретиться с начальником колонии во Владимире, куда перевели политика. Об этом сообщается в Twitter Анастасии Васильевой. ФСИН сообщила, что Навальный помещен в стационар областной больницы для осужденных.

