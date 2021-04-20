Z Архив новостей новости
5 22 6 1872
11:32, 20 апреля 2021

Врачи Навального рассчитывают сегодня днем встретиться с начальником колонии во Владимире, куда перевели политика

Врачи Алексея Навального рассчитывают сегодня днем встретиться с начальником колонии во Владимире, куда перевели политика. Об этом сообщается в Twitter Анастасии Васильевой. ФСИН сообщила, что Навальный помещен в стационар областной больницы для осужденных.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 14 апреля Поздравить…

5 264 6 5621 14.04
Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 293 6 6152 15.04
Блоги

Алексей Навальный политик

Если за право читать надо судиться, буду судиться Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана. Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за Священной Книги мусульман…

5 211 6 67199 13.04
Блоги

Калой Ахильгов адвокат, управляющий адвокатского бюро «KALOY.RU»

Навальный и Коран Все доводы администрации о том, что поступающие религиозные книги должны проверяться на экстремизм или еще чего-нибудь, не имеют под собой никакого основания…

5 73 6 30119 13.04
Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 211 6 28709 19.04
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Сегодня речь идет о достоинстве Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь — о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах…

5 283 6 46246 19.04
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выбор должен быть у каждого. А там как совесть подскажет Считаю лично для себя ханжеством ездить в отпуск в страны, занимающие в отношении России недружественную позицию. Никогда этого не делал и не намерен делать и впредь. Но это мой выбор…

5 141 6 23406 14.04
Блоги

Конгресс интеллигенции: Предотвратить полномасштабную войну с Украиной! Россиянам нужно заниматься своей страной, навести в ней порядок, а не идти войной на соседей…

5 139 6 24817 15.04
Блоги

МИД РФ: 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата» Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны…

5 53 6 10081 18.04
Блоги

Юлия Навальная

Пост про любовь Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается. Пишет веселые посты в Инстаграм и даже за Коран борется. Но после встречи с Алексеем я переживаю за него ещё сильнее…

5 176 6 72706 13.04
Блоги

Леонид Гозман политик

Слово благодарности Израилю Это память о каждом павшем – там нет «неизвестных солдат». Это не демагогический звон о возможности повторения – это постоянная готовность к отражению атаки и это постоянные усилия, направленные на сохранение жизни своих солдат…

5 166 6 36163 16.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

По новой «бросить в топку» Для гуманитарного разрешения его личного вопроса (сегодня только это имеет значение) нужно не эскалацией заниматься, а просить и надеяться на другие – более деликатные инструменты…

5 102 6 23902 18.04
Блоги

Мировые деятели культуры призвали Кремль обеспечить доступ врачей к Алексею Навальному Мы призываем Вас, господин Президент, обеспечить Алексею Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых он нуждается и на которые он имеет право по российскому законодательству…

5 189 6 44436 16.04
Блоги

+ Джо Байден: Я сказал Путину, что мог бы зайти дальше с санкциями, но решил этого не делать Джо Байден: Я сказал Путину, что мог бы зайти дальше с санкциями, но решил этого не делать «США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений…»

5 77 6 19495 16.04
8читать ;смотреть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Оказался он живой Если Навальный умрет – это будет почти убийство в прямом эфире. Потому что ему отказывают в очевидном – врачебной помощи…

5 121 6 32144 19.04
Блоги

+ ФСБ РФ: Двое граждан Белоруссии задержаны в России за попытку госпереворота и убийства президента республики Александра Лукашенко ФСБ РФ: Двое граждан Белоруссии задержаны в России за попытку госпереворота и убийства президента республики Александра Лукашенко В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске, сообщил Центр общественных связей ФСБ…

5 79 6 20803 17.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Россия и Украина по-разному оценили переговоры стран «нормандской четверки» Информационные агентства со ссылкой на источники сообщили, что встреча закончилась безрезультатно

5 7 6 10615
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Впервые на моих глазах президент США делает ровно то, чего от него добивался Кремль. Если Леонид Ильич Байден был агентом Кремля, он лучше бы не смог сделать…

5 70 6 109275 17.04
#слушать 49:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как вы относитесь к объявлению Леонидом Волковым акции протеста?
5 50 6 15485 18.04
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин и три буквы Путин и три буквы 16 апреля Россия стала другой страной. Страной, в которой официально запрещено инакомыслие и критика власти…

5 65 6 296586 17.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Понятно, что русская тюрьма убийственна в принципе. Она и так смертельна… Вообще зачем Путин нанялся пиарщиком к Навальному?..

5 96 6 117472 19.04
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9087851
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4880845

Сегодня в эфире