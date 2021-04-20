Крымские депутаты попросили завести уголовные дела на двух бывших президентов Украины

Авторы обращения винят их в организации водной, энергетической и транспортной блокады полуострова.

Следственному комитету предстоит установить размер ущерб, который Украина нанесла республике. Как считает глава крымского парламента Владимир Константинов, убытки сельского хозяйства оцениваются в 200 миллиардов рублей. Пострадали и другие отрасли, а жители продолжают нести моральный ущерб. По мнению депутатов, главным фигурантом уголовного дела должен стать Петр Порошенко, ответственность которого вовсе не исчерпывается организацией водной блокады, цитата по агентству РИА Новости.

В списке причастных к кризису парламентарии называют также первого президента Украины Леонида Кравчука, депутата Мустафу Джемилева и еще несколько человек.

Украина после присоединения Крыма к России перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который почти полностью обеспечивал полуостров водой. Порошенко, комментируя ранее водную и транспортную блокаду, говорил, что эти неудобства поспособствуют скорейшему возвращению Крыма в состав Украины.

Правительство России ранее выделило около 50 миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения в Крыму.