Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин прибыл в МИД России

Около месяца назад Болгария объявила персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Софии – их обвинили в шпионаже. В Москве заявили, что оставляют за собой право на ответные меры.
2021-04-20T11:06:32+03:00
2021-04-20T11:35:11+03:00
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11:06, 20 апреля 2021
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