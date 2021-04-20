Чешский журналист: Конфликт с Россией расколол чешское общество и обострил противостояние различных политических сил

Конфликт с Россией расколол чешское общество и обострил противостояние различных политических сил. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чешский журналист Иржи Юст.



«В Чехии за этой истории очень пристально следят. И когда в этом деле нашелся российский след, то это вызвало шок. Тут главное было – это вмешательство чужого государства. Чешское общество в шоке от этого. Есть часть (общества), которая оказывает очень большое давление, чтобы разорвать отношения между Москвой и Прагой. Никто не ожидал, что такое трагическое событие может быть связано с внешним вмешательством. В Чехии есть разные политические силы, которые хотят воспользоваться этой ситуацией», — сказал он.

И.Юст добавил, что Чехия пытается смягчить этот скандал, который сильно затронул взаимоотношения двух стран, и по его словам, премьер-министр страны Андрей Бабиш также не заинтересован в разрыве отношений с Россией.

«По заявлениям правительства Чехии, мы видим, что оно не хочет лишний раз обострять ситуацию с Россией», — отметил журналист.