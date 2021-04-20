Z Архив новостей новости
5 4 6 948
Эксклюзив Эха 10:40, 20 апреля 2021

Глава «Агоры» Чиков: Я впервые сталкиваюсь, чтобы засекретили дело по признанию организации экстремистской

Руководитель Международной правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков сказал, что с подобным засекречиванием дела по обвинению ФБК* и штабов Алексея Навального в экстремизме он сталкивается впервые. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

16 апреля прокуратура Москвы подала иск в суд о признании Фонда борьбы с коррупцией* (внесен в список иностранных агентов Минюстом РФ) и штабов Навального «экстремистскими организациями».

19 апреля руководитель ФБК Иван Жданов опубликовал документ из Мосгорсуда, согласно которому дело отнесено к государственной тайне.

«Я впервые сталкиваюсь, чтобы засекретили дело по признанию организации экстремистской. В законе прописано специально вся процедура признания организации экстремистской. Организации признаются административными ответчиками и приглашаются в суд, они имеют возможность высказаться, следовательно, в праве ознакомиться со всеми материалами дела. Но объявлять закрытым делом и тайным – мы с таким раньше не сталкивались», — сказал Павел Чиков.

По словам главы «Агоры», в случае, если суд признает эти фонды А.Навального экстремистскими, организации будут ликвидированы, а все имущество перейдет в доход государства.

«С фондами, с юридическими лицами все достаточно просто – если суд признает их экстремистскими, следовательно, не смогут они пользоваться банковскими счетами, принимать на работу людей, арендовать помещения. Все арендованные помещения придется покидать, людей увольнять. Организации будут ликвидироваться. В законе есть еще такая запись, что все имущество ликвидированной экстремистской организации переходит в доход государства. Все те годами накопленные пожертвования уйдут в карман государства. Это решение будет обращаться к исполнению немедленно. Не будет дожидаться апелляционного решения», — пояснил П.Чиков.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 14 апреля Поздравить…

5 264 6 5602 14.04
Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 293 6 6137 15.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Туркиш ноу полётишь! Велкам ту Краймиа! Не думаю, что мы увидим удвоение трафика в Крым и Краснодарский край в связи с закрытием Турции. Причина проста…

5 111 6 53791 13.04
Блоги

Алексей Навальный политик

Если за право читать надо судиться, буду судиться Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана. Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за Священной Книги мусульман…

5 211 6 66994 13.04
Блоги

Калой Ахильгов адвокат, управляющий адвокатского бюро «KALOY.RU»

Навальный и Коран Все доводы администрации о том, что поступающие религиозные книги должны проверяться на экстремизм или еще чего-нибудь, не имеют под собой никакого основания…

5 73 6 30039 13.04
Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 222 6 28406 19.04
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Сегодня речь идет о достоинстве Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь — о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах…

5 291 6 43509 19.04
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выбор должен быть у каждого. А там как совесть подскажет Считаю лично для себя ханжеством ездить в отпуск в страны, занимающие в отношении России недружественную позицию. Никогда этого не делал и не намерен делать и впредь. Но это мой выбор…

5 141 6 23401 14.04
Блоги

Конгресс интеллигенции: Предотвратить полномасштабную войну с Украиной! Россиянам нужно заниматься своей страной, навести в ней порядок, а не идти войной на соседей…

5 139 6 24794 15.04
Блоги

МИД РФ: 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата» Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны…

5 53 6 10072 18.04
Блоги

Юлия Навальная

Пост про любовь Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается. Пишет веселые посты в Инстаграм и даже за Коран борется. Но после встречи с Алексеем я переживаю за него ещё сильнее…

5 176 6 72668 13.04
Блоги

Леонид Гозман политик

Слово благодарности Израилю Это память о каждом павшем – там нет «неизвестных солдат». Это не демагогический звон о возможности повторения – это постоянная готовность к отражению атаки и это постоянные усилия, направленные на сохранение жизни своих солдат…

5 166 6 36141 16.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

По новой «бросить в топку» Для гуманитарного разрешения его личного вопроса (сегодня только это имеет значение) нужно не эскалацией заниматься, а просить и надеяться на другие – более деликатные инструменты…

5 103 6 23852 18.04
Блоги

Мировые деятели культуры призвали Кремль обеспечить доступ врачей к Алексею Навальному Мы призываем Вас, господин Президент, обеспечить Алексею Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых он нуждается и на которые он имеет право по российскому законодательству…

5 189 6 44415 16.04
Блоги

+ Джо Байден: Я сказал Путину, что мог бы зайти дальше с санкциями, но решил этого не делать Джо Байден: Я сказал Путину, что мог бы зайти дальше с санкциями, но решил этого не делать «США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений…»

5 77 6 19478 16.04
8читать ;смотреть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Оказался он живой Если Навальный умрет – это будет почти убийство в прямом эфире. Потому что ему отказывают в очевидном – врачебной помощи…

5 119 6 30559 19.04

Популярное за неделю

Новости

Россия и Украина по-разному оценили переговоры стран «нормандской четверки» Информационные агентства со ссылкой на источники сообщили, что встреча закончилась безрезультатно

5 7 6 9988
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Впервые на моих глазах президент США делает ровно то, чего от него добивался Кремль. Если Леонид Ильич Байден был агентом Кремля, он лучше бы не смог сделать…

5 70 6 108710 17.04
#слушать 49:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как вы относитесь к объявлению Леонидом Волковым акции протеста?
5 49 6 15260 18.04
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин и три буквы Путин и три буквы 16 апреля Россия стала другой страной. Страной, в которой официально запрещено инакомыслие и критика власти…

5 65 6 295922 17.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Понятно, что русская тюрьма убийственна в принципе. Она и так смертельна… Вообще зачем Путин нанялся пиарщиком к Навальному?..

5 98 6 115906 19.04
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9087769
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4880788

Сегодня в эфире