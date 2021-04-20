Глава «Агоры» Чиков: Я впервые сталкиваюсь, чтобы засекретили дело по признанию организации экстремистской

Руководитель Международной правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков сказал, что с подобным засекречиванием дела по обвинению ФБК* и штабов Алексея Навального в экстремизме он сталкивается впервые. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

16 апреля прокуратура Москвы подала иск в суд о признании Фонда борьбы с коррупцией* (внесен в список иностранных агентов Минюстом РФ) и штабов Навального «экстремистскими организациями».

19 апреля руководитель ФБК Иван Жданов опубликовал документ из Мосгорсуда, согласно которому дело отнесено к государственной тайне.

«Я впервые сталкиваюсь, чтобы засекретили дело по признанию организации экстремистской. В законе прописано специально вся процедура признания организации экстремистской. Организации признаются административными ответчиками и приглашаются в суд, они имеют возможность высказаться, следовательно, в праве ознакомиться со всеми материалами дела. Но объявлять закрытым делом и тайным – мы с таким раньше не сталкивались», — сказал Павел Чиков.

По словам главы «Агоры», в случае, если суд признает эти фонды А.Навального экстремистскими, организации будут ликвидированы, а все имущество перейдет в доход государства.

«С фондами, с юридическими лицами все достаточно просто – если суд признает их экстремистскими, следовательно, не смогут они пользоваться банковскими счетами, принимать на работу людей, арендовать помещения. Все арендованные помещения придется покидать, людей увольнять. Организации будут ликвидироваться. В законе есть еще такая запись, что все имущество ликвидированной экстремистской организации переходит в доход государства. Все те годами накопленные пожертвования уйдут в карман государства. Это решение будет обращаться к исполнению немедленно. Не будет дожидаться апелляционного решения», — пояснил П.Чиков.