По данным организации «Репортеры без границ», журналисты в 132 странах сталкиваются с препятствиями в работе

По данным неправительственной организации «Репортеры без границ», журналисты в 132 странах сталкиваются с препятствиями в работе. Как отмечается в докладе, некоторые страны использовали пандемию коронавируса в качестве основания для ограничения доступа журналистов к источникам информации и работе на месте событий.

Сложнее всего журналистам работать в Туркмении, КНДР и Эритрее. Россия на 150-м месте. Всего в рейтинге 180 стран.