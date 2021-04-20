«Агора»: Более 100 адвокатов изъявили готовность участвовать в защите задержанных участников на предстоящих акциях

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Международной правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков, более ста адвокатов изъявили готовность участвовать в защите задержанных участников на предстоящих акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Больше 100 адвокатов изъявили готовность участвовать в защите (предстоящих задержаний участников на протестных акциях), в почти 50 городах. Мы не знаем, что там будет происходить, но все готово», – рассказал адвокат.

По словам П.Чикова, задержания уже начались людей в некоторых городах России. «Задержания уже пошли. Вчера двух девушек в Краснодаре задержали превентивно. Правоохранительные органы и Роскомнадзор грозились всякими карами за анонсы и призывы к акциям. При этом есть некое затишье. Видимо, был расчет властей на то, что суды примут решение быстро до акций о том, что организации экстремистские. И это все будет выглядеть как экстремистская деятельность, что снизит количество участников, развяжет руки силовикам», — отметил он.

П.Чиков считает, что трудно прогнозировать, сколько людей примут участие в протестных акциях, и тем более прогнозировать действия силовиков, но «весь арсенал силы и средств» у властей есть.

«Задержания могут начаться сегодня вечером или завтра с утра. Часть действий, которые могут квалифицироваться как призывы к несогласованным акциям, они могут повлечь за собой административные наказания. Призывами, надо отметить, могут считаться ретвиты роликов, в том числе шуточные», — подчеркнул он.

МВД и Генеральная прокуратура в свою очередь выступили с предостережениями. Они призывают не участвовать в несогласованных акциях.