Основатель компании Tesla Илон Маск отрицает, что электромобиль, разбившийся в Техасе работал в режиме автопилота

В результате ДТП погибли два человека.

Дорожное происшествие, случившееся в минувшую субботу в Хьюстоне, уже обернулось как для самого Маска, так и для его компании серьезными убытками. Состояние одного из богатейших людей на Земле сократилось разом на 5 с лишним миллиардов долларов, а акции самой Tesla упали более чем на 6 процентов. Возможно, именно поэтому на обвинения в адрес концерна ответил лично его основатель.

У себя в Twitter Маск написал, что на разбившемся электрокаре автопилот не включали. К такому выводу специалисты пришли после анализа полученных из автомобиля данных. По словам Маска, функция автономного вождения для этой машины не приобреталась.

По данным Bloomberg, электрокар Tesla разбился, не вписавшись в поворот и столкнувшись с деревом. Машина загорелась. Два человека погибли. Как уточнили в полиции, одна из жертв при этом была найдена на переднем пассажирском сидении, другая – на заднем.

Окончательная причина аварии пока не названа.