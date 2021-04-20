В РЖД предупредили о возможности серьёзного подорожания второго этапа модернизации БАМа и Транссибирской магистрали

В компании Российские железные дороги предупредили о возможности серьёзного подорожания второго этапа модернизации БАМа и Транссибирской магистрали.

Резкий рост стоимости строительных материалов грозит тем, что один из главных на ближайшие годы российских транспортных мегапроектов, как его называют в прессе, может подорожать на 40 миллиардов рублей. Об этом предупредили в руководстве госкомпании РЖД, там сослались на расчёты министерства строительства, пишет газета РБК. На рост цен застройщики и другие потребители металла жалуются с конца прошлого года. За последние месяцы он подорожал примерно втрое, больше всего цветные металлы. По этой причине расширение Байкало-Амурской магистрали и Транссиба может вырасти до 760 миллиардов рублей, отмечает издание. Газета Коммерсант ещё одной причиной называет дефицит рабочей силы из-за ограничения въезда мигрантов на фоне пандемии. РЖД по данным издания перебрасывает на БАМ персонал из европейской части России и даже привлекает военных. В прошлом месяце Владимир Путин не исключил, что госкомпании могут выделить средства на модернизацию БАМа из фонда национального благосостояния. Президент поручил правительству проработать этот вопрос.



Очередной этап модернизации предполагает увеличение пропускной мощности БАМа и ТрансСибирской магистрали в полтора раза — до 180 миллионов тонн.