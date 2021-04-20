Власти Крыма передали в СК материалы, касающиеся ущерба от водной блокады полуострова

Власти Крыма передали в Следственный комитет материалы, касающиеся ущерба от водной блокады полуострова. Один из главных фигурантов – бывший президент Украины Петр Порошенко, — сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Крымского парламента Владимира Константинова.

