Двух сотрудников газовой службы задержали после взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По сообщениям ведомства, погиб 3-месячный ребенок, двое малолетних детей и четверо взрослых пострадали.

Агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах пишет, что квартира, где и произошел взрыв, в этот день была отключена от газоснабжения.

Инцидент произошел накануне. По официальной версии в квартире на третьем этаже взорвался газ, из-за чего начался пожар на площади в 900 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось около полуночи. Местных жителей эвакуировали, сейчас они находятся у своих родственников. Планируется, что сегодня они смогут забрать вещи и документы из своих квартир.

Следователи допрашивают подозреваемых и свидетелей. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.