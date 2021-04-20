Проект резолюции: Парламентская Ассамблея Совета Европы потребует освободить российского политика Алексея Навального

Парламентская Ассамблея Совета Европы потребует освободить российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. Об этом говорится в проекте резолюции, который будет вынесен на голосование в ближайший четверг.

