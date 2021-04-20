Московский ученый рассказал о своей голодовке в солидарность с Навальным

Ученый-биолог из Москвы, бывший профессор ВШЭ и МГУ Николай Формозов рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о своей голодовке, которую он объявил в поддержку Алексея Навального.

«10 апреля я начал в 12.00 голодовку, скоро уже 11 день пойдет. После ареста Навального я ему стал писать письма. Когда я услышал, что он объявил голодовку, я понял, что мне ему нечего сказать, что можно написать человеку, который тяжело болен и сидит в тюрьме?! И я решил, что 11 открытка это будет моя голодовка», — рассказал он.

По словам Н.Формозова, 103 человека на сегодняшний день поддержали голодовку в солидарность с оппозиционером, среди которых есть люди, выжившие в Беслане после теракта.

«И таких много людей, таких единомышленников. 102 человека держат голодовку в поддержку Навального и 103-я женщина, которая живет в Стерлитамаке, но у нее нет Фейсбука. Среди этих людей есть те, кто выжил в Беслане после теракта. Люди со всего мира – люди от Владивостока до Вены, Израиля, Вашингтона. Большинство, конечно, из России. Это мировая реакция», — сказал он.

Главной целью своей акции Формозов назвал допуск гражданских врачей в колонии к Навальному и предоставление ему квалифицированной медицинской помощи.

Политик Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта в исправительной колонии Покрова, где отбывает срок.