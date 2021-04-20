Российские туристы бронируют туры на Кубу и в Объединенные Арабские эмираты вместо Турции, — рассказал «Эху Москвы» вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин. Горин добавил, что на Кубу сейчас выполняется четыре рейса в неделю. Туристам необходимо сделать два теста на коронавирус, один в России другой на Кубе. Других ограничений нет. Такие же условия действуют и в Объединенных Арабских Эмиратах.
2021-04-20T09:05:51+03:00
2021-04-20T09:25:12+03:00
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09:05, 20 апреля 2021
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