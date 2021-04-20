Российские туристы бронируют туры на Кубу и в Объединенные Арабские эмираты вместо Турции, — рассказал «Эху Москвы» вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин. Горин добавил, что на Кубу сейчас выполняется четыре рейса в неделю. Туристам необходимо сделать два теста на коронавирус, один в России другой на Кубе. Других ограничений нет. Такие же условия действуют и в Объединенных Арабских Эмиратах.