Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате. Цунаева надеется, что в традиционном формате акцию «Бессмертный полк» удастся провести 24 июня.