Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате. Цунаева надеется, что в традиционном формате акцию «Бессмертный полк» удастся провести 24 июня.
2021-04-20T09:05:10+03:00
2021-04-20T09:30:41+03:00
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09:05, 20 апреля 2021
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