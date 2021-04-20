Двое сотрудников газовой службы задержаны после взрыва в жилом доме в Нижегородской области

По данным Следственного комитета, задержанные выполняли работы в этом доме в день взрыва. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.
Пятеро пострадавших госпитализированы. Погиб ребенок.
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По данным Следственного комитета, задержанные выполняли работы в этом доме в день взрыва. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.
Пятеро пострадавших госпитализированы. Погиб ребенок.
Про рост цен в разы на отечественных курортах — без истерики, но с душком Цены на бронирование при повышенном спросе всегда к маю-июню поднимаются, а к августу ценник может отличаться от июньского в полтора-два раза, и это нормально для любого курорта. Кто хочет подешевле – приезжайте в мае или октябре…