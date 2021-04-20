ЕСПЧ в приоритетном порядке рассмотрит жалобу политика Алексея Навального на условия содержания в колонии

Европейский суд по правам человека в приоритетном порядке рассмотрит жалобу политика Алексея Навального на условия содержания в колонии.

Правительство России должно до 12 июля ответить на вопросы, заданные Страсбургским судом. В числе них – почему не было учтено требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального, совместимы ли условия содержания политика в колонии с его правом на жизнь. Европейский суд, говорится в пресс-релизе, также интересует, как последствия отравления повлияли на его состояние здоровья, как Навальный сейчас себя чувствует и подвергался ли в колонии жестокому обращению. Жалобе оппозиционера на условия содержания ЕСПЧ придал приоритет. В ней адвокаты политика ранее указали, что Навального лишают сна, ему отказывают в медицинской помощи и не передают посылки с продуктами. Из-за серьёзного ухудшения самочувствия в колонии Покрова и отказа допустить к нему врача Навальный в конце марта объявил голодовку. Его соратники говорят, что он в любой момент может умереть.

Напомним, что суд в Страсбурге в феврале призвал Россию немедленно освободить Навального на основании правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Власти это сделать отказались.

Обращение с требованием допустить врача к Навальному подписали более ста мировых знаменитостей. Артисты, музыкантыв, писатели, а также шесть Нобелевских лауреатов. Один из них — физик Андрей Гейм, уехавший из России в начале 90-х. В интервью изданию Медуза, Гейм признал, что впервые публично выразил несогласие с действиями российских властей. Ученый говорит, что пытается не ввязываться в политику, но в данном случае речь идет не о Навальном. «Это лакмусовая бумажка, это показывает, что произойдет в России в будущем», — добавил Гейм.