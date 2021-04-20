СМИ: Посол США Джон Салливан уедет из России на несколько недель

Посол США Джон Салливан уедет из России на несколько недель. Он отправится в Вашингтон для встречи с семьей и представителями новой президентской администрации, но затем вернется в Москву, — сообщает портал Ахios со ссылкой на официального представителя Госдепартамента.

15-апреля США объявили о новых санкциях в отношении более 30 российских физических лиц и компаний. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии. На следующий день помощник президента Юрий Ушаков рекомендовал Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций.