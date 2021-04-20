Посол США Джон Салливан, по сообщениям американской прессы, на этой неделе вернётся в Вашингтон

Ещё несколько часов назад утверждалось, что глава дипмиссии не намерен этого делать, несмотря на рекомендации Кремля.

На родине Джон Салливан навестит семью и встретится с членами администрации Джо Байдена, с которыми у него не было возможности проконсультироваться. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента. Он заверил: посол США вернётся в Россию в ближайшие недели. Ранее это же издание утверждало, что глава дипмиссии якобы отказывается покидать Россию, несмотря на уговоры Москвы.

Напомним, что Салливан был назначен послом в нашей стране полтора года назад, то есть при Дональде Трампе. По данным издания главу дипмиссии вызвали на встречу с помощником российского президента. Юрий Ушаков рекомендовал Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций с командой нового главы Белого дома.

Стоит отметить, что российского посла в Штатах нет уже месяц. Анатолий Антонов вернулся в Москву вскоре после резких высказываний Байдена в адрес российского президента. В интервью каналу ABC президент США утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли Владимира Путина убийцей и пообещал, что он заплатит за вмешательство в выборы. По словам главы МИД Сергея Лаврова российский посол продолжает консультации в Москве.

США на прошлой неделе ввели против России новые санкции. Они, в том числе, затронули госдолг. Вашингтон также объявил о высылке 10-ти российских дипломатов. Москва в ответ предложила уехать такому же числу сотрудников американской дипмиссии. В страну запретили въезд генпрокурору США, главе ФБР и другим высокопоставленным лицам.