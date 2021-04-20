С начала весеннего призыва в Москве поступают жалобы о нарушениях в военкоматах – Союз Комитетов солдатских матерей

Первая отправка призывников в армию состоится сегодня. С начала весеннего призыва в Москве поступают жалобы о нарушениях в военкоматах. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

По словам Мельниковой, массовых нарушений в текущем весеннем призыве пока не было, но есть основания полагать, что ситуация вскоре изменится к худшему.



«По Москве жалобы были на то, что врачи неправильно определяют категорию, больных признают годными. Вообще, врачи ведут себя безобразно в районных комиссиях, на документы не смотрят, читать не умеют, диагнозы не знают, кричат, что ты не хочешь служить. У нас зимой попало в войска по России много больного народу, и мы устали в госпитали их пристраивать, потому что там были и с больной психикой, и с больными ногами и больным сердцем», — сказала она.

Мельникова также отметила, что многие призывники заражались ковидом в военкоматах и по прибытии в армию.

В России весенний призыв стартовал 1 апреля 2021 года. Первых призывников отправят в вооруженные силы 20 апреля. В Генштабе обещают, что призывная кампания пройдет при соблюдении санитарных мер. При этом у призывников будет возможность сделать прививку от коронавируса по прибытии к месту службы.