Христианско-демократическая партия Германии повторно поддержала своего лидера в стремлении стать кандидатом в канцлеры

За Армина Лашета проголосовали более трех четвертей членов федерального правления. Вотум усиливает позиции главы партии в очной борьбе с лидером Христианско-социального союза Маркусом Зёдером за право стать претендентом на пост канцлера от правящего блока. Накануне Зёдер сказал, что оставит право решать, кто же возглавит список на выборах в Бундестаг, за старшим партнером – христианскими демократами. Ранее политики не могли договориться, кто же из них станет кандидатом.
2021-04-20T07:40:55+03:00
2021-04-20T07:40:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2824770-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:40, 20 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Про рост цен в разы на отечественных курортах — без истерики, но с душком Цены на бронирование при повышенном спросе всегда к маю-июню поднимаются, а к августу ценник может отличаться от июньского в полтора-два раза, и это нормально для любого курорта. Кто хочет подешевле – приезжайте в мае или октябре…