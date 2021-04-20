Американский посол на несколько недель покинет Москву

Джон Салливан, по информации издания Axios, вскоре вернется в США чтобы встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился остаться на своем посту.

Ранее российский МИД, анонсируя ответ на американские санкции, советовал главе дипмиссии уехать для консультаций в Вашингтон, но Axios написало, что Салливан отказался это сделать. В то же время руководитель российского посольства в США Анатолий Антонов до сих пор находится в Москве. Он приехал вскоре после резких высказываний Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

