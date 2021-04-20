Комитет ВОЗ призвал страны не ограничивать въезд на свою территорию невакцинированным иностранцам

Комитет Всемирной организации здравоохранения призвал страны не ограничивать въезд на свою территорию невакцинированным иностранцам.

Одной из главных причин, по которой вакцинация не должна быть условием въезда в страны, в ВОЗ считают проблемы с доступом к препаратам. По мнению организации, вакцины от коронавируса до сих пор распределяются неравномерно – а значит, это может привести к дискриминации в вопросе свободы передвижения. Одновременно в ВОЗ решили учесть данные об эффективности вакцин в снижении передачи COVID-19 – хотя комитет и отметил, что эти сведения пока что ограниченны.

Рекомендации ВОЗ опубликованы на фоне разговоров о возможном введении COVID-паспортов или сертификатов о вакцинации в некоторых странах. В частности, в Дании такие документы нужно предъявлять в парикмахерских, тату-салонах и парках развлечений. Израиль, в свою очередь, уже разрешил привитым от коронавируса иностранцам посещать ближайших родственников. Между тем, в Евросоюзе пока склоняются к тому, чтобы не считать вакцинацию предварительным условием для международных поездок.

По последним данным ВОЗ, всего в мире было введено 780 млн доз вакцины от коронавируса. При этом почти 90% прививок было сделано в странах с высокими доходами.