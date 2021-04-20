Верховный суд сегодня рассмотрит жалобу бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня

Бывший губернатор Ивановской области оспаривает перенос судебных заседаний по его делу из Иванова в Москву. Сын известного священника Александра Меня обвиняется в растрате 700 миллионов рублей. В деле, в котором 112 томов, идет речь о событиях десятилетней давности. По версии следствия, Мень организовал преступную группу для хищения бюджетных средств. После этого он был назначен федеральным министром строительства и ЖКХ, а затем стал аудитором Счетной палаты. Кандидатов на такие должности должны проверять компетентные органы. По тому же делу был арестован еще один бывший губернатор Ивановской области. Павел Коньков, у которого диабет и другие хронические заболевания, провел в СИЗО 8 месяцев, потом его перевели под домашний арест. Михаилу Меню запретили покидать свое жилище, но разрешили ежедневные двухчасовые прогулки.

По словам его адвоката Мурада Мусаева, срок давности по уголовному делу истекает в апреле.