Чехия будет приветствовать высылку офицеров российских спецслужб из стран ЕС и НАТО

Вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек сказал, что Прага получила сильную поддержку от своих союзников, но ожидает, что их реакция будет еще более сильной. Эти слова были произнесены в аэропорте, где чиновник встречал сотрудников чешского посольства, объявленных Москвой персонами нон-грата.
2021-04-20T06:49:40+03:00
2021-04-20T06:49:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2824754-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:49, 20 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Про рост цен в разы на отечественных курортах — без истерики, но с душком Цены на бронирование при повышенном спросе всегда к маю-июню поднимаются, а к августу ценник может отличаться от июньского в полтора-два раза, и это нормально для любого курорта. Кто хочет подешевле – приезжайте в мае или октябре…