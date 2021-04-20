Более сотни западных деятелей культуры выступили в поддержку Алексея Навального

Среди подписавших открытое обращение, которое публикует газета Le Monde – известные актеры, режиссеры, музыканты, литераторы и художники, в том числе шесть нобелевских лауреатов. Они просят российского президента немедленно обеспечить для Навального компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он нуждается и на которое имеет право.

