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06:34, 20 апреля 2021

Корпоративные данные нескольких тысяч российских компаний оказались в открытом доступе

Речь идет об организациях, которые пользовались бесплатным менеджером онлайн-проектов Trello, пишет газета «Коммерсантъ». Сейчас поисковики индексируют почти миллион публичных досок этого приложения. Как правило, фирмы размещают на таких досках списки сотрудников и клиентов, сканы паспортов, документацию, а также учетные данные от корпоративных аккаунтов и пароли.
Злоумышленники используют подобные сервисы для атак на сотрудников компаний и взломы Instagram-аккаунтов. Кроме того, самим организациям может грозить ответственность за размещение персональных данных сотрудников и клиентов в публичном поле.


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