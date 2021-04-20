Корпоративные данные нескольких тысяч российских компаний оказались в открытом доступе

Речь идет об организациях, которые пользовались бесплатным менеджером онлайн-проектов Trello, пишет газета «Коммерсантъ». Сейчас поисковики индексируют почти миллион публичных досок этого приложения. Как правило, фирмы размещают на таких досках списки сотрудников и клиентов, сканы паспортов, документацию, а также учетные данные от корпоративных аккаунтов и пароли.

Злоумышленники используют подобные сервисы для атак на сотрудников компаний и взломы Instagram-аккаунтов. Кроме того, самим организациям может грозить ответственность за размещение персональных данных сотрудников и клиентов в публичном поле.