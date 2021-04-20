Роскомнадзор подал иск к газете «Московский комсомолец»

Судя по информации на сайте столичных судов, жалоба касается статьи о признании регистрации издания недействительной. Причина подачи иска неизвестна. Ни одна сторона пояснений на этот счет пока не дала.

По статье, которая указана в карточке дела, СМИ могут лишить регистрации из-за того, что оно подало несоответствующие действительности данные в Роскомнадзор, не публиковалось больше года, после регистрации не направило властям устав или же было зарегистрировано повторно.