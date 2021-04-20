Члены жюри провели за обсуждением несколько часов, после чего решили возобновить работу завтра – пишет местная газета «Стар трибюн». Решение должны быть принято единогласно. Никакого ограничения по времени не предусмотрено.
Самое тяжкое преступление, которое инкриминируют экс-полицейскому Дереку Шовину – убийство второй степени. В случае признания бывшего офицера виновным, он может получить до 40 лет тюрьмы.
В ожидании вердикта власти штата Миннесота усиливают меры безопасности.
Присяжные не смогли вынести вердикт по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда
Члены жюри провели за обсуждением несколько часов, после чего решили возобновить работу завтра – пишет местная газета «Стар трибюн». Решение должны быть принято единогласно. Никакого ограничения по времени не предусмотрено.