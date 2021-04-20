Присяжные не смогли вынести вердикт по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда

Члены жюри провели за обсуждением несколько часов, после чего решили возобновить работу завтра – пишет местная газета «Стар трибюн». Решение должны быть принято единогласно. Никакого ограничения по времени не предусмотрено.

Самое тяжкое преступление, которое инкриминируют экс-полицейскому Дереку Шовину – убийство второй степени. В случае признания бывшего офицера виновным, он может получить до 40 лет тюрьмы.

В ожидании вердикта власти штата Миннесота усиливают меры безопасности.