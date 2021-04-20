Международные рейтинговые агентства не ждут для России серьезных последствий от новых американских санкций

Так Moody’s отмечает финансовые резервы правительства и низкую потребность в привлечении заемных средств, S&P считает, что ограничения в отношении госдолга слабо повлияют на финансирование бюджета России и внутренние рынки благодаря устойчивости страны к внешним шокам, а Fitch не ждет, что американские компании начнут распродавать облигации федерального займа, так как объявленные меры затрагивают только первичный рынок. Об этом пишет газета РБК.

О санкциях было объявлено на прошлой неделе. С тех пор, как утверждает агентство Блумберг, Белый дом оценивает эффект от принятых мер и допускает возможность их расширения.