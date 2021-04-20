В возрасте 93 лет умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл

Об этом со ссылкой на представителей семьи пишет американская пресса.

Мондейл был генеральным прокурором родного штата Миннесота, а затем сенатором. В 1977 году стал вице-президентом при администрации Джимми Картера. Считается, что именно при Мондейле роль второго лица государства в политической жизни страны возросла. Он присутствовал на важнейших встречах главы Белого дома и стал одним из наиболее влиятельных людей в Соединенных Штатах.