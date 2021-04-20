В швейцарском Монтре пройдет 45 конгресс УЕФА

Официальная повестка дня довольно буднична. Делегаты примут финансовый отчет организации по итогам года. Затем пройдут выборы в Исполком УЕФА и Совет организации, однако британская газета Дэйли Мейл пишет, что на конгрессе поднимут и более интересную тему – утверждение списка городов, которые примут матчи Чемпионата Европы, перенесенного с 2020 года на этот. Турнир рассматривался как юбилейный и его было решено провести как первый, 60-летней давности, с разъездами. Ситуация с пандемией остается неясной и список, в котором значится 12 городов, пока не уменьшился, более того, все обещали допустить зрителей на трибуны, правда в разном количестве. Впрочем, окончательное решение можно отложить до 28 апреля, чтобы согласовать с властями квоту, которая должна быть не менее 25 процентов.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.