Совет экспертов национальной литературной премии «Большая книга» в 16-ый раз объявят сегодня длинный список

Какие темы и мотивы в своих произведениях поднимают номинанты 16-го сезона? Какие тенденции видят экс-перты в русской и мировой литературе? Пандемия привела не к всплеску депрессивных настроений, а к росту работоспособности авторов и оптимизму? На эти и иные вопросы ответят председатель Литературной академии Дмитрий Бак, председатель экспертного совета Михаил Бутов и эксперты зам. главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев, зав.отделом прозы журнала «Знамя» Елена Холмогорова и член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова. На получение премии претендует в этом году 336 произведений. В их числе Мария Степанова, Наринэ Абгарян, Cергей Шойгу, Павел Басинский, , Евгений Водолазкин, Михаил Зыгарь, Ася Петрова, Алексей Парин, Роман Сенчин и многие другие. Учредитель премии – Центр поддержки отечественной словесности. Денежное вознаграждение за первую премию — 3 миллиона рублей, за вторую – полтора миллиона, за третью – миллион.

Длинный список финалистов будет сформирован на литературном обеде в начале июня. Лауреатов премии «Большая книга» назовут в декабре текущего года.