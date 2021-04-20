Немецкий суд начинает рассматривать дело на бывшее руководство автоконцерна Volkswagen

Преследование связано с так называемым дизельным скандалом.

Суд Нижней Саксонии будет разбирать события прошлого десятилетия, когда автогигант начала установку на машины специального программного обеспечения для сокрытия реальных показателей по выбросам от дизельного топлива.

Следствие считает, что экс-глава компании Мартин Винтеркорн и еще несколько подсудимых знали об этих манипуляциях, но не сообщали финансистам и инвесторам. Топ-менеджеров обвиняют в мошенничестве и нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции.

Концерн согласился заплатить американским властям более 4 миллиардов долларов штрафа. Более того, компенсацию в 25 тысяч пообещали всем владельцам дизельных машин марки. Volkswagen обещал взыскать деньги с подсудимых.

Как ожидается, процесс займет около двух лет.