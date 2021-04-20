Вступает в силу постановление правительства о приобретении лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

Речь идет о препаратах, которые не зарегистрированы в России.

Согласно документу, потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок от регионов. Приобретать их будет Минздрав или подведомственные ему учреждения, а также сам фонд. Он был создан по инициативе президента и финансируется за счет средств от повышения с 1 января ставки НДФЛ с 13 до 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей в год. Кроме того, фонд должен финансироваться за счет добровольных взносов и пожертвований. В феврале министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что фонд «Круг добра» закупил первые препараты для детей со спинальной мышечной атрофией. Лекарства для эффективного лечения стоят так дорого, что власти регионов часто отказывают в закупках под любыми предлогами. Как писала «Независимая газета», с запуском фонда чиновники в некоторых субъектах федерации начали останавливать закупки лекарств, ссылаясь на появление новой организации.

Минздраву пришлось разъяснять, что фонд создан как дополнительный механизм оказания медпомощи детям и что он не включает те закупки, которые проводят регионы.