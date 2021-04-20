В РЖД допустили, что проект модернизации БАМа и Транссиба может подорожать на 40 миллиардов рублей

В компании это объясняют стремительным ростом цен на металл – за последние месяцы он подорожал на 30%, пишет газета РБК.

На тоже самое с конца прошлого года жалуются застройщики и другие потребители. Металлургические компании, в свою очередь, отмечают, что цены растут вслед за мировыми. Впрочем, в правительстве в ответ на обращения покупателей уже начали обсуждать меры по ограничению стоимости металла на внутреннем рынке.