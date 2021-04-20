Задействована инженерная техника, специальная комиссия должна установить причины ЧП – сказал журналистам замглавы регионального МЧС.
Взрыв газа произошел на последнем этаже трехэтажного жилого дома в селе Маргуша. Жертвой стал один ребенок – его тело нашли под завалами. Еще одного младенца удалось спасти. Всего пострадали семь человек. Следователи завели уголовное дело.
Нижегородские спасатели планируют за сутки разобрать завалы дома, где произошел взрыв бытового газа
Задействована инженерная техника, специальная комиссия должна установить причины ЧП – сказал журналистам замглавы регионального МЧС.