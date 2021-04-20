Нижегородские спасатели планируют за сутки разобрать завалы дома, где произошел взрыв бытового газа

Задействована инженерная техника, специальная комиссия должна установить причины ЧП – сказал журналистам замглавы регионального МЧС.

Взрыв газа произошел на последнем этаже трехэтажного жилого дома в селе Маргуша. Жертвой стал один ребенок – его тело нашли под завалами. Еще одного младенца удалось спасти. Всего пострадали семь человек. Следователи завели уголовное дело.