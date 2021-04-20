Всемирная организация здравоохранения считает, что пандемию удастся взять под контроль в течение ближайших месяцев

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сказал, что у человечества для этого есть все инструменты, если применять их последовательно и сбалансировано. При этом он выразил обеспокоенность в связи с «тревожными темпами» распространения инфекции среди людей от 25 до 59 лет во всем мире. Эпидемиологи отмечают, что в некоторых странах меняются границы возрастных групп, наиболее подверженных заражению. Причиной тому называют социальный контакты.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире выявлено более 140 миллионов зараженных и свыше 3 миллионов умерших от коронавируса.